Бывший чемпион Украины по легкой атлетике Богдан Ходаковский был ликвидирован под Артемовском (украинское название — Бахмут). Ранее он стал снайпером и служил в рядах ВСУ. Об этом заявили в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

Сообщается, что спортсмена ликвидировали 15 мая. За свою карьеру он выиграл несколько турниров, являлся участником сборной Киевской области по прыжкам с шестом.

Российского оборонное ведомство еще 21 мая заявило о полном освобождении Артемовска бойцами ВС РФ. После этого глава государства Владимир Путин поздравил бойцов со знаменательным событием. Как отметили в правительстве, все отличившиеся российские военные получат государственные награды.

Артемовск является важным транспортным узлом, он расположен на севере Донецкой народной республики, в 25 километрах от границы с Луганской народной республикой (ЛНР). Именно оттуда идет дорожное и железнодорожное сообщения в крупные города ДНР — Краматорск, Горловку и Славянск, и, в том числе в расположенные в ЛНР Луганск, Лисичанск и Северодонецк.

После освобождения региона ВС РФ перережет прямой путь снабжения между Артемовском и Северском. Украинская сторона лишится существенного логистического центра и потеряет всю вторую линию обороны своих войск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США назвали победу России в Артемовске крупнейшей со времен Второй мировой.