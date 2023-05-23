Действовать быстро: как украинских боевиков выдавили из Белгородской области

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СК возбудил дело после нападения украинских боевиков на Белгородскую область

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Операция силовиков завершилась разгромом бойцов ВСУ.

Следственный комитет возбудил дело о терроризме после нападения украинских боевиков на Белгородскую область.

Уже известно о десяти пострадавших среди мирного населения. В регионе введен режим контртеррористической операции.

Как идет работа по выдавливанию боевиков с российской территории и их уничтожению, видел корреспондент Александр Сафиулин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинских боевиков заблокировали и разгромили в Белгородской области. Они попытались зайти на территорию российского региона накануне.

Победить их удалось благодаря оперативной и слаженной работе сотрудников Росгвардии, ФСБ, Вооруженных сил РФ.

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