Действовать быстро: как украинских боевиков выдавили из Белгородской области
СК возбудил дело после нападения украинских боевиков на Белгородскую область
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков ; 5-tv.ru
Операция силовиков завершилась разгромом бойцов ВСУ.
Следственный комитет возбудил дело о терроризме после нападения украинских боевиков на Белгородскую область.
Уже известно о десяти пострадавших среди мирного населения. В регионе введен режим контртеррористической операции.
Как идет работа по выдавливанию боевиков с российской территории и их уничтожению, видел корреспондент Александр Сафиулин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинских боевиков заблокировали и разгромили в Белгородской области. Они попытались зайти на территорию российского региона накануне.
Победить их удалось благодаря оперативной и слаженной работе сотрудников Росгвардии, ФСБ, Вооруженных сил РФ.
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