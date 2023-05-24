«Скорбное бесчувствие»: почему Диана Гурцкая не плакала на прощании с мужем

Человеку необязательно «убиваться» на похоронах.

Певица Диана Гурцкая вместе с сыном пришла проститься с мужем Петром Кучеренко: она еле стояла на ногах, но не проронила ни слезы. О том, почему так произошло, 5-tv.ru объяснил действительный член профессиональной психотерапевтической лиги Андрей Минченков.

«Может быть, у человека шоковое состояние. Я знаю людей, у которых умирали самые близкие люди, но они впадали в ступор — это тяжелое шоковое состояние», — говорит эксперт.

Также он добавил, что иногда такое возможно после неожиданных смертей.

«Задача психотерапевта в данном случае — вызвать слезы, чтобы человек проплакался. „Скорбное бесчувствие“ — был такой термин в психиатрии. Но, вообще, совсем не обязательно человек должен убиваться на похоронах», — добавил Минченков.

Официальная церемония прощания с Кучеренко проходит в кругу наиболее близких людей — на этом настаивал брат певицы Роберт. Он подчеркнул, что Гурцкая едва стоит на ногах из-за смерти любимого супруга.

Петр Кучеренко был заместителем главы Минобрнауки, любящим мужем и прекрасным отцом. 20 мая чиновник неожиданно скончался во время перелета.

Он возвращался домой из командировки на Кубу, как вдруг ему стало плохо прямо на борту самолета. Экстренная посадка и помощь врачей не помогли спасти мужчину.

Кучеренко ушел из жизни в возрасте 46 лет. После церемонии прощания его похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Диана Гурцкая вместе с сыном пришла попрощаться с умершим мужем.