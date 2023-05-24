Врач о состоянии раненного главкома ВСУ Залужного: «Может остаться „овощем“»

Специалист подчеркнул, что состояние военного может зависеть от пораженного отдела мозга.

Сможет ли главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный восстановиться после ранения головы и последующей трепанации черепа? Ответом на этот вопрос эксклюзивно для 5-tv.ru поделился Лев Авербах — генеральный директор частной скорой помощи КОРИС.

По словам специалиста, сама процедура трепанации не влияет на состояние пациента. После нее вполне можно продолжать полноценную жизнь.

Некоторое время назад появлялась информация, что Залужному удалили гематому и осколки, полученные в результате ракетного удара по командному пункту. Однако в такой ситуации могут быть последствия, если был поражен мозг. При этом после лечения у Залужного есть все шансы вернуться в армию.

«Если он пишет, говорит нормально, думает и решает вопросы адекватно, то трепанация ему не помешает», — заявил Авербах.

Специалист добавил, что сама операция не является из ряда вон выходящей. Поэтому ни о каких особенных побочных эффектах от нее речь не идет.

«Риски могут быть как от всякой операции, от наркоза, например. А вот от основного заболевания могут быть побочные эффекты. Не смогли всю гематому удалить, поразился какой-то участок мозга. Осколок попал, и его не достать. Или риски его достать выше, чем в ситуации, если он остался», — отметил врач.

Сообщается, что у Залужного сахарный диабет второго типа. Однако это заболевание совершенно не влияет на состояние главкома ВСУ и процесс восстановления.

Совсем другое дело, если осколок задел мозг. По словам врача, в такой ситуации важен пораженный отдел. Специалист объяснил, что мозг поделен на участки, и каждый из них отвечает за те или иные процессы.

В таком случае могут наблюдаться различные последствия, вроде потери зрения, двигательных функций и некоторых другие. Однако такой вариант развития событий вовсе не обязателен, и человек может полностью восстановиться. В то же время специалист подчеркнул, что Залужный может остаться в вегетативном состоянии после операции. Во врачебной практике много подобных случаев.

Скрыл местонахождение: после новостей о ранении главком ВСУ появился на публике

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный не сможет продолжить службу из-за полученных ранений.