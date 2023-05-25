ВС РФ пресекли деятельность четырех украинских ДРГ в зоне спецоперации
За сутки потери противника на купянском направлении составили до 190 боевиков. Что еще известно?
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань
Российские военные пресекли действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщил официальны йпредставитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он уточнил, что действия были пресечены в районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка Харьковской области, Ивановка и Розовка. Также на купянском направлении войска нанесли удары по противнику у Масютовки, Тимковки, Котляровки Харьковской области и Стельмаховки ЛНР.
«За сутки потери противника на данном направлении составили до 190 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30», — добавил Конашенков.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская тяжелая огнеметная система «Солнцепек» уничтожила опорные пункты украинских нацистов в районе населенного пункта Первомайское в ДНР.
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