ВС РФ пресекли деятельность четырех украинских ДРГ в зоне спецоперации

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 34 0

За сутки потери противника на купянском направлении составили до 190 боевиков. Что еще известно?

ВС РФ пресекли деятельность четырех украинских ДРГ в зоне спецоперации

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

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Тема:
Спецоперация

Российские военные пресекли действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщил официальны йпредставитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что действия были пресечены в районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка Харьковской области, Ивановка и Розовка. Также на купянском направлении войска нанесли удары по противнику у Масютовки, Тимковки, Котляровки Харьковской области и Стельмаховки ЛНР.

«За сутки потери противника на данном направлении составили до 190 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30», — добавил Конашенков.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская тяжелая огнеметная система «Солнцепек» уничтожила опорные пункты украинских нацистов в районе населенного пункта Первомайское в ДНР.

Тема:
Спецоперация
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