Стальные монстры рвут боевиков Зеленского: лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажа танка Т-90 Южного военного округа в ходе специальной военной операции.

Танкисты прямой наводкой и с закрытых позиций подавляют огневые точки противника в условиях применения им противотанковых средств поражения, обеспечивают огневую поддержку штурмовым и пехотным подразделениям. Для разведки целей и корректировки огня применяются беспилотники.

Также МО РФ показало работу расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «ТОР — М1» ЦВО. Расчеты ПВО круглосуточно обеспечивают войскам Центрального военного округа надёжный щит от нападения воздушных объектов противника.

На Краснолиманском направлении «Тор-М1» уничтожил разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ в близи переднего края расположения наших войск.

Ранее 5-tv.ru показал, как ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по местам хранения боеприпасов ВСУ.