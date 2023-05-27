Стальные монстры рвут боевиков Зеленского: лучшее видео из зоны СВО за день

Танки Т-90 прямой наводкой и с закрытых позиций подавляют врага и поддерживают штурмовые и пехотные подразделения ВС РФ.
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажа танка Т-90 Южного военного округа в ходе специальной военной операции.
Танкисты прямой наводкой и с закрытых позиций подавляют огневые точки противника в условиях применения им противотанковых средств поражения, обеспечивают огневую поддержку штурмовым и пехотным подразделениям. Для разведки целей и корректировки огня применяются беспилотники.
Также МО РФ показало работу расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «ТОР — М1» ЦВО. Расчеты ПВО круглосуточно обеспечивают войскам Центрального военного округа надёжный щит от нападения воздушных объектов противника.
На Краснолиманском направлении «Тор-М1» уничтожил разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ в близи переднего края расположения наших войск.
Ранее 5-tv.ru показал, как ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по местам хранения боеприпасов ВСУ.
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