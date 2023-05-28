ВС РФ заманили боевиков ВСУ в «огневой мешок» и освободили несколько населенных пунктов

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 332 0

Против мотострелкового батальона сражалось три бригады противника, включая полк спецназа. Но российским бойцам удалось выполнить поставленную задачу.

ВС РФ заманили боевиков ВСУ в «огневой мешок» и освободили несколько населенных пунктов

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Российские военнослужащие благодаря своей отработанной тактике заманили боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в «огневой мешок» и освободили несколько населенных пунктов. Об этом сообщил подполковник Булат Шамсиев.

Он сообщил, что его мотострелковый батальон сражался с тремя бригадами ВСУ, в том числе полком спецназа. Задачей было занять оборонительные рубежи, чтобы противник из элитных подразделений стянул свои силы на одно направление.

«Была команда отойти на более выгодные рубежи, вынудив противника войти в огневой мешок. Успешно их атаковали и заставили отойти на исходные позиции, потеряв в живой силе и технике», — сказал Шамсиев в видео, размещенном в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, это помогло российским силам взять под контроль несколько населенных пунктов. Однако каких именно — не уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой следующий после Артемовска город могут потерять ВСУ.

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