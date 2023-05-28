Уверенными маневрами: как российские бойцы вытесняют ВСУ на угледарском направлении

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Военкор «Известий» показал работу российских бойцов в окрестностях Угледара

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В окрестностях Угледара работают морпехи Тихоокеанского флота.

Вопрос о воспитании — это вопрос будущего страны. На Украине об этом забыли. И как итог — череда революций, развал, попытка перевернуть все с ног на голову, объявить предателей — героями, убийц — мучениками. Понадобилась специальная военная операция, чтобы расставить все по местам. В том числе и в учебниках истории, по которым будут учить и воспитывать следующие поколения.

В России за время бурного XX века минимум дважды историю переписывали, вслед за политическими сломами эпох. Так что у нас к этому вопросу теперь особо трепетное отношение. Изучение истории воспринимается как поиск исторической правды, и в последние годы — как необходимость ее защищать. Это относится и к наследию Великой Отечественной войны, и к событиям специальной военной операции. Репортаж с передовой в окрестностях Угледара показал корреспондент «Известий» Даниил Левин.

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