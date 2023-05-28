Лукашенко: столкновение России и Украины было неизбежно

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 24 0

Белорусский лидер подчеркнул, что спецоперация — лишь небольшая деталь в глобальном противостоянии.

Лукашенко: столкновение России и Украины было неизбежно

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что противостояние Москвы и Киева было неизбежно, и если бы российская сторона не начала проведение СВО, то вооруженный конфликт на территории Украины произошел бы позже, но на худших для Союзного государства условиях.

Как отметил политик, Москва вовремя сделала упреждающий шаг. По его словам, Россия сильно помешала западным странам на их политическом пути. США и союзники вступил в конфронтацию с Россией и «начали бомбить» ее территории.

«Все остальное, даже специальная военная операция — это деталь в этом глобальном противостоянии за многополярность нашего мира», — прокомментировал Лукашенко в эфире федерального канала.

Президент Белоруссии добавил, что Москва и Минск борются за многополярный мир, который отвечает интересам не только двух соседних государств. Он подчеркнул, что и Китай, и Индия, и Латинская Америка, а также страны Африки и арабский мир стремятся к такой концепции.

Лукашенко заключил, что Россия и Белоруссия объединились из-за обстоятельств, которые этого потребовали. По его словам, прежде всего — это удар Запада, который наносился против двух государств сразу.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что союз России и Белоруссии может стать конкурентом НАТО.

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