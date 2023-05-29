Тяжело в учении — легко в бою: как проходит подготовка бойцов группировки «Юг»
Военкор «Известий» показал, как проходит подготовка бойцов группировки «Юг»
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
Военнослужащие отрабатывают различные варианты, с которыми придется столкнуться в реальном бою.
Ликвидировать укрепления противника учатся сейчас и бойцы группировки «Юг». Тренировки максимально приближены к реальным боевым действиям — патроны и даже гранаты используют, только настоящие. Подготовка, штурм и, наконец, взятие объекта — так пополнение учится брать опорные точки националистов. А после занятий — тщательная проработка всех ошибок. Подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Родиона Северьянова.
Под прикрытием башенного орудия из БМП высаживается штурмовая группа. Отряд берет под контроль условный опорный пункт противника.
«Уже заканчиваются шутки, это реальная боевая работа, правда в тренировочных условиях», — рассказывает журналист.
А затем — разбор полетов. Каждое перемещение, каждое действие военнослужащих группировки «Юг» рассматривается буквально под микроскопом.
«Распределяетесь по опорнику, оказываете первую медицинскую помощь, выставляете наблюдателя с каждой стороны по одному», — говорит бойцам инструктор.
Пополнение учится брать опорные точки националистов — отрабатывают различные варианты, с которыми придется столкнуться в реальном бою.
«Мы отрабатываем штурм опорника с различных ситуаций: с заезда БМП вплотную, с заезда на расстоянии, потому что минные поля могут быть и так далее. Также бой в городе, медицина тактическая, эвакуация», — рассказывает инструктор с позывным «Просо».
Инструктор с позывным «Просо» в выражениях не стесняется. Сам прошел три боевые точки и знает, что эта наука должна быть буквально на подкорке каждого бойца.
«Движение и огонь. И рассудок. Самое главное оружие — это мозг», — отметил инструктор.
И штурмовики это прекрасно понимают. Не исключено, что уже в ближайшее время — в бой.
«Я приехал сюда в апреле, добровольцем, защищать свою Родину, так как считаю, что это достойно. Первое время было тяжело, сейчас привыкли и все понимают — это не шутки, все тренируются серьезно», — говорит доброволец с позывным «Даг».
Именно поэтому на тренировке используются боевые патроны, и боевые гранаты. Чтобы потом в реальной обстановке не сдали нервы. А после разбора — снова штурм.
«Пошла граната, есть одна, вторая, третья. Идем дальше — в опорник. Вот так на самом деле происходит штурм позиций украинских боевиков в реальном времени. Это не шутки, не игра. Пацаны не дадут соврать», — говорит журналист.
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