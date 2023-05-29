Прокачали «Орлан»: беспилотник получил новые камеры и возможность управления боеприпасами

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Беспилотник «Орлан» получил новые камеры и возможность управлять с воздуха боеприпасами

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ministry of Defence of the Russi; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Какое преимущество это дает армии России в ходе спецоперации?

Еще один вид техники, без которого на фронте никак — беспилотники. Одну из главных рабочих птичек российской армии улучшили — добавили новые камеры и возможность управлять с воздуха высокоточными боеприпасами. Корреспондент «Известий» Мери Бадунц узнала у военных о других апгрейдах техники.

В усыпанном цветами поле беспилотник «Орлан-30» только на первый взгляд выглядит как весенняя «птичка».

«Бездушный», но чаще всего «Птичка», так военные называют беспилотник, раскрывает крылья. В небе это уже мощное и современное оружие. Легкий, маневренный — это усовершенствованная версия модели «Орлан -10».

«Появилась одновременно дневная и ночная камера. Что позволяет сразу после воздушной разведки днем, перейти на воздушную разведу ночью, не сажая бесподобный летательный аппарат», — рассказывает российский боец.

«Увидеть или услышать «Орлан — 30» в небе практически невозможно. Летает высоко, радиус действия — до 120 километров. Но, главная фишка «Орлана» в том, что он может с помощью лазерной подсветки корректировать высокоточный боеприпас «Краснополь“», — рассказывает журналист.

На этих кадрах снаряды попадают точно в цель. Склад с боеприпасами ВСУ уничтожен.

«Я скажу так, снаряд „Краснополь“ обладает головкой лазерного наведения. То есть я подсвечиваю цель. Снаряд находит и поражает», — рассказывает российский боец с позывным «Бездушный».

Сам по себе «Краснополь» выглядит как обычная артиллерийская болванка, которая поражает цели в прямой видимости. А вот в тандеме с БПЛА — это уже беспроигрышный и мощный вариант. Погрешностей нет.

«Внимание, наблюдаю ДРГ противника в составе двух пикапов и живой силы», — сказал боец по рации.

В этом направлении самая высокая опасность диверсионной группы. Один пикап уничтожают сразу. Следом второй.

«Это орудие может быстро скрыться. То есть, приезжаем на позицию. Отрабатываем задачу и быстро уезжаем», — рассказывает боец с позывным «Гимнаст».

Парни — артиллеристы-сибиряки. Из Кузбасса. К климату адаптировались. Работают эффективно. Показывают хорошие результаты. Отстрелялись, сменяют позиции. И так постоянно.

Тема:
Спецоперация
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