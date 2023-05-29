Стерли в порошок: как российский «Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ

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Рита Миронова
Рита Миронова 15 0

ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Сватово ударом ТОС «Солнцепек»

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ; Пресс-центр группировки «Запад»; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Точным ударом защитники Донбасса ликвидировали и личный состав, находившийся в укрытии.

Российская тяжелая огнеметная система «Солнцепек» уничтожила опорный пункт ВСУ (Вооруженные силы Украины) вместе с личным составом. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Вооруженных сил РФ полковник Сергей Зыбинский.

Средний расход системы составляет один-два термобарических снаряда на одну цель. Об этом РИА Новости рассказал командир расчета с позывным «Урал».

Армия России также ликвидировала два минометных расчета украинской армии и полевой склад боеприпасов. Кроме того, спецназ противотанковыми средствами уничтожил группу боевиков ВСУ, передвигающихся на трех пикапах.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что авиация РФ разбомбила мотострелковую бригаду ВСУ на купянском направлении.

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