Ситуация обострилась: миссия НАТО оцепила здания муниципалитетов в Косово

Эфирная новость 41 0

Силы НАТО блокировали подступы к зданиям муниципалитетов на севере Косово

Фото, видео: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Конфликт между Сербией и Косово

Вучич уже спрогнозировал серьезное обострение в регионе.

Ситуация в Косово обостряется с каждым часом — силы контингента НАТО блокировали подступы к зданиям муниципалитетов на севере края, что позволило косовским албанцам беспрепятственно захватить местные администрации.

Все эти дни около кордонов протестуют сербы: сейчас их там несколько сотен, они призывают силовиков уйти. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что в Косово грядет серьезное обострение — вплоть до вооруженного конфликта. Вину за это он возложил на премьера самопровозглашенного края Альбина Курти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вучич обвинил Курти в стремлении стать «местным Зеленским».

Тема:
Конфликт между Сербией и Косово
29 мая
«Зреет большой взрыв»: Лавров оценил ситуацию между Сербией и Косово
29 мая
Вучич обвинил премьера Косово в стремлении стать «местным Зеленским»
27 мая
В Минобороны Сербии подтвердили выдвижение армии к границе с Косово
27 мая
Министр обороны Сербии занял пост главы прогрессивной партии страны
26 мая
Вучич проведет экстренное заседание Совбеза из-за ситуации в Косово
26 мая
Около десяти сербов пострадали при столкновении с силовиками на севере Косово
26 мая
На севере Косово начались столкновения между спецназом и местными жителями
26 мая
Сербская армия приведена в состояние максимальной готовности
19 мар
Вучич заявил о достижении соглашения с Приштиной по нескольким пунктам
1 мар
«Принесли бумагу и никого не спрашивали»: Вучич заявил о жестком давлении Запада
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
79.97
-0.01 85.92
0.04
Время наивысшего расцвета энергии Огня: китайский гороскоп на июнь 2023 г...

Последние новости

18:11
В РФ могут создать институт репатриации с освобождением от языкового экзамена
18:07
Численность женщин 30-39 лет в России сократится более чем на треть к 2030 году
17:57
Получат по 100 тысяч: как в России стимулируют школьников на ЕГЭ
17:52
«Они обалдели от денег»: на кого из блогеров обратила внимание налоговая
17:46
«Ты будешь первая»: зачем Валюшкина разделась перед Абдуловым много лет назад
17:33
Ситуация обострилась: миссия НАТО оцепила здания муниципалитетов в Косово

Сейчас читают

Обратная сторона популярности: 75-летняя Варлей сообщила о дерзких и настойчивых поклонниках
Как правильно гасить долги по кредитной карте
Послание Алана Гаглоева: Война против России — это война против Южной Осетии
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023