Ситуация обострилась: миссия НАТО оцепила здания муниципалитетов в Косово
Силы НАТО блокировали подступы к зданиям муниципалитетов на севере Косово
Фото, видео: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru
Вучич уже спрогнозировал серьезное обострение в регионе.
Ситуация в Косово обостряется с каждым часом — силы контингента НАТО блокировали подступы к зданиям муниципалитетов на севере края, что позволило косовским албанцам беспрепятственно захватить местные администрации.
Все эти дни около кордонов протестуют сербы: сейчас их там несколько сотен, они призывают силовиков уйти. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что в Косово грядет серьезное обострение — вплоть до вооруженного конфликта. Вину за это он возложил на премьера самопровозглашенного края Альбина Курти.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вучич обвинил Курти в стремлении стать «местным Зеленским».
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