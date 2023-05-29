Лавров: ВС РФ ответят на планы Дании и Нидерландов обучать пилотов ВСУ на F-16

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 15 0

В МИД РФ предупредили, что Москва не намерена закрывать глаза на действия «учителей» украинских нацистов.

Фото, видео: Zuma\TASS; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на намерения Дании и Нидерландов обучать пилотов ВСУ управлять истребителями западного производства F-16. Во время пресс-конференции по итогам поездки в Кению он предупредил страны ЕС, что Вооруженные силы РФ имеют возможность отреагировать подобающим образом.

По словам Лаврова, Дания и Нидерланды стоят в первых рядах тех стран, которые самозабвенно пытаются угодить США, поэтому они и берутся за обучение украинских летчиков.

«Здесь прежде всего желание понравиться гегемону. Эти страны активно проводят в европейских делах линию Вашингтона», — прокомментировал глава внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров подчеркнул, что российская сторона, в свою очередь, обязательно подыщет соответствующий ответ. Он выразил свою уверенность в том, что ВС РФ имею все необходимые возможность для этого.

Москва неоднократно отмечала, что помощь Киеву в вопросах ведения действий в зоне СВО лишь затянет конфликт и приведет к лишним жертвам и разрушениям.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров оценил ситуацию между Сербией и Косово.

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