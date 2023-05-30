ЗРК «Бук-М2» — надежный щит! Лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 25 0

Минобороны РФ показало кадры боевой работы ЗРК «Бук-М2» в зоне СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vadim Savitsky; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Вооружение российской армии ежедневно подтверждает свою исключительную эффективность в ходе спецоперации.

Минобороны РФ опубликовало новые кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

На первых кадрах — боевая работа экипажей зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М2» Центрального военного округа (ЦВО). Бойцы обнаружили и взяли на сопровождение воздушную цель, выполнявшую подлет к охраняемым объектам. Экипаж боевой машины выполнил пуск двух ракет и поразил беспилотный летательный аппарат противника на значительном удалении.

На следующих кадрах уже показаны кадры боевой работы расчетов самоходных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Штурм-С» Западного военного округа (ЗВО) по уничтожению опорных пунктов, бронетехники и артиллерийских позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Тема:
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