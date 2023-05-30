Минобороны РФ сообщило подробности об атаке дронов по Москве

Большинство дронов были ликвидированы еще на подлете.

Утром 30 мая киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по Москве.

«По данным Минобороны, в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены», — говорится в сообщении ведомства.

МО РФ уточняет, что три БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей.

Утром во вторник в нескольких районах Москвы произошла атака БПЛА. Несколько зданий получили несерьезные повреждения. Как сообщил губернатор Подмосковья Алексей Воробьев, жители области могли слышать звуки взрывов — это работала российская система ПВО.

Власти призвали жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что при атаке БПЛА в Москве серьезно пострадавшие отсутствуют.

А пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» еще в Подмосковье.