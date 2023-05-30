Минобороны РФ сообщило подробности об атаке дронов по Москве

Минобороны РФ: в атаке по Москве было задействовано восемь БПЛА
Фото: 5-tv.ru
Большинство дронов были ликвидированы еще на подлете.
Утром 30 мая киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по Москве.
«По данным Минобороны, в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены», — говорится в сообщении ведомства.
МО РФ уточняет, что три БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей.
Утром во вторник в нескольких районах Москвы произошла атака БПЛА. Несколько зданий получили несерьезные повреждения. Как сообщил губернатор Подмосковья Алексей Воробьев, жители области могли слышать звуки взрывов — это работала российская система ПВО.
Власти призвали жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что при атаке БПЛА в Москве серьезно пострадавшие отсутствуют.
А пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» еще в Подмосковье.
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