Минобороны РФ сообщило подробности об атаке дронов по Москве

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 242 0

Минобороны РФ: в атаке по Москве было задействовано восемь БПЛА

Минобороны РФ сообщило подробности об атаке дронов по Москве

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Большинство дронов были ликвидированы еще на подлете.

Утром 30 мая киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по Москве.

«По данным Минобороны, в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены», — говорится в сообщении ведомства.

МО РФ уточняет, что три БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей.

Утром во вторник в нескольких районах Москвы произошла атака БПЛА. Несколько зданий получили несерьезные повреждения. Как сообщил губернатор Подмосковья Алексей Воробьев, жители области могли слышать звуки взрывов — это работала российская система ПВО.

Власти призвали жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что при атаке БПЛА в Москве серьезно пострадавшие отсутствуют.

А пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» еще в Подмосковье.

Тема:
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