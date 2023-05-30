Появилось видео с беспилотниками, атаковавшими жилые дома в Москве

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 887 0

Сейчас на Профсоюзной улице работают специальные службы.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

В распоряжении 5-tv.ru появились первые кадры последствий атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву. На улице Профзоюзной были повреждены несколько домов, на месте работают специальные службы и Следственный комитет.

Рано утром во вторник в нескольких районах Москвы произошла атака беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил губернатор Подмосковья Алексей Воробьев, жители области могли слышать звуки взрывов — это работала российская система ПВО. Однако большая часть дронов была сбита силами российской ПВО еще на подлете к Москве.

По предварительным данным, пострадавших непосредственно от атаки нет. На месте происшествий работают экстренные службы города. Сотрудники следственных органов Главного следственного управления СК России по Москве также работают на месте происшествия.

Устанавливаются лица, причастные к преступлению. Жителей призвали сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как СК РФ расследует факты падения БПЛА в Москве.

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