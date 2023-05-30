Расследование атак дронов на жилые дома находится на контроле Генпрокуратуры

Прокуратуры Москвы и Московской области контролируют расследование обстоятельств происшествий в жилых домах в Москве и на территории Подмосковья. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

По поручению генерального прокурора Игоря Краснова, на месте работу правоохранительных органов и специальных служб в Москве координируют прокурор Троицкого и Новомосковского административных округов Николай Красиков, прокуроры Юго-Западного административного округа Максим Кисилев и Западного административного округа Андрей Данилов. В Московской области на месте происшествия работают Одинцовский городской прокурор Евгений Кунегин и Красногорский городской прокурор Сергей Молочков.

Утром во вторник в нескольких районах Москвы произошла атака БПЛА. Несколько зданий получили несерьезные повреждения. Как сообщил губернатор Подмосковья Алексей Воробьев, жители области могли слышать звуки взрывов — это работала российская система ПВО. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

В частности, инциденты произошли в жилых домах в Москве на улице Атласова в Новой Москве, а также на улице Профсоюзная и на Ленинском проспекте. В результате на домах имеются повреждения. В Московской области происшествия зафиксированы в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе.

Ранее 5-tv.ru рассказал о количестве пострадавших при атаке БПЛА на Москву.