В ЛНР сообщили о перебросе иностранных наемников в Харьков
К городу стекаются не только украинские нацисты, но и иностранные подразделения.
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Lukas Balandis
Российская разведка зафиксировала прибытие подразделений иностранных наемников ВСУ в Харьков. Об это агентству ТАСС рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, сам город и его окрестности наполняются англоговорящими и польскоязычными военнослужащими. Наемники прибывают в Харьков в составе небольших групп, в которых также есть и украинские боевики.
«Подразделения как смешанные, так и состоящие сугубо из иностранцев», — прокомментировал Марочко.
Отставной подполковник уточнил, что в рядах подразделений есть не только военные из Англии и Польши, но нередко встречаются и немцы, французы, а также испанцы.
Ранее, 28 мая, Вооруженные силы РФ поразили временный пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области. В Минобороны РФ рассказали, что цель была ликвидирована в районе города Богодухов.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что названо число ветеранов-наемников из США, убитых на Украине.
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