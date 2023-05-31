Владимир Машков передал оборудование и реквизит для Донецкой Муздрамы

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 22 0

Встреча была организована в рамках акции «Общая сцена».

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков передал коллегам из Донецкого академического украинского музыкально-драматического театра оборудование и реквизит в рамках акции «Общая сцена», которая направлена на помощь учреждениям культуры в новых регионах России.

«Это замечательная акция. Замечательна она тем, что наконец-то, может быть, люди будут понимать, что в единстве наша сила. <…> Любая помощь, любое сострадание к своим людям, оно должно проходить естественным путем. Если у тебя этих чувств нет, ты их не придумаешь. Поэтому это наши близкие друзья и мы будем с ними всегда», — эксклюзивно признался Владимир Машков корреспонденту 5-tv.ru.

Народный артист России рассказал, что познакомился и подружился с сотрудниками Донецкой Муздрамы летом 2022 года, а в сентябре труппа из Донецка уже выступила на сцене Московской театральной Школы Олега Табакова. На встрече Владимир Машков и художественный руководитель Донецкой Муздрамы Наталья Волкова договорились о дальнейшем сотрудничестве.

«Мы оказались действительно в очень сложных условиях, ни у кого нет решения, как поступить правильно, как быть, что делать в этой ситуации, как сохранить театр, как сохранить репертуар, а у нас на минуточку 60 спектаклей в репертуаре», — отметила Наталья Волкова.

Акция «Общая сцена» была предложена министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой и направлена на передачу декораций, костюмов, осветительных приборов и другого оборудование материально-технической базы для помощи новым регионам.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Машков навестил бойцов СВО в госпитале.

Тема:
Спецоперация
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