Лавров: киевский режим перешел к откровенно террористическим методам

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 33 0

Министр иностранных дел сделали вывод — Запад напрямую поддерживает геноцид русского народа.

Лавров: киевский режим перешел к откровенно террористическим методам

Фото: Reuters / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY

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Тема:
Спецоперация

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что киевский режим в своих методах борьбы перешел к откровенно террористическим, а Запад их напрямую поддерживает. Об этом глава внешнеполитического ведомства рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Бурунди.

«Нет сомнения, что киевский режим давно перешел к откровенно террористическим методам», — передает его слова официальный Telegram-канал министерства.

Лавров отметил, что Украина для реализации свих замыслов использует вооружение, которое ему открыто предоставляет Запад. По словам главы МИД РФ, заявления Киева о том, что поставляемое оружие не будет использоваться против РФ — чистая ложь, а угрозы «убивать русских» звучат уже не только из уст первых украинских лиц, но и американские сенаторы начали откровенничать на данную тему.

«Вывод простой: Запад напрямую поддерживает геноцид», — подчеркнули в министерстве.

Лавров отметил, что Запад очередной раз подтвердил свое участие в конфликте и, более того, начал напрямую призывать к истреблению мирного населения.

Глава МИД РФ заключил, что африканские страны пытаются помочь в поиске путей преодоления сложившейся ситуации, и российская сторона ценит их позицию. Подобные инициативы, добавил он, рассматривать стоит в контексте геополитического противостояния, которое реализуется не только против Москвы, но и Пекина, что подтверждают документы G-7.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Минобороны Сергей Шойгу назвал террористической акцией атаку БПЛА на Московский регион.

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