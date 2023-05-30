Путин: ВС РФ бьет только по военным объектам, в отличие от Украины

Российский президент назвал принципиальное отличие методов ВСУ от тактики ВС РФ.
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
ВС РФ вынуждены были ответить на развязанную Украиной войну в Донбассе, заметил президент РФ Владимир Путин во время посещения центра «Зотов» на Ходынке в Москве, куда российский лидер приехал на встречу с представителями креативной сферы.
Путин обратил внимание на то, что в отличие от Киева российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре.
«Россия вынуждена была ответить на развязанную украинским режимом войну на Донбассе. Мы должны были ответить, все мы, началом специальной военной операции. <…> Мы наносим удары по территории Украины, но высокоточным оружием большой дальности, и именно по объектам военной инфраструктуры, либо по складам с боеприпасами, либо ГСМ», — заметил российский лидер.
Путин обратил внимание на то, что киевский режим выбрал другой путь, путь попыток запугивания граждан России и удары по жилым зданиям. Глава РФ отметил, что это явный признак террористической деятельности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как в Кремле отреагировали на попытку Киева атаковать Москву беспилотниками.
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