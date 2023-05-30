В Кремле отреагировали на попытку Киева атаковать Москву беспилотниками

Россия с уверенностью будет продолжать достигать своих целей и дальше, несмотря на инциденты.

Атака беспилотных летательных аппаратов на Москву лишний раз подтверждает уверенность в правильности действий властей России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге журналистам.

«Это подтверждает необходимость продолжения специальной военной операции (СВО) и достижения поставленных целей», — заявил Песков, отвечая на вопрос об атаке дронов на Москву.

Утром во вторник в нескольких районах Москвы произошла атака БПЛА. Несколько зданий получили несерьезные повреждения. Мэр города Сергей Собянин отметил, что никто серьезно не пострадал. Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, жители Подмосковья могли слышать звуки взрывов — это работали системы противовоздушной обороны.

Ситуация после атаки находится на контроле властей Москвы, Генпрокуратуры. Факты падения беспилотных летальных аппаратов на здания в Москве расследуют в Следственном комитете.

Всего от атаки дронов пострадало два человека. Их ранения незначительны. Пострадавшим уже оказана медицинская помощь.

Также пострадали исключительно мирные объекты — жилые многоэтажки. Мэрия Москвы поручила оперативно устранить последствия атаки беспилотников.

Накануне, после того, как Россия нанесла высокоточные удары по военной инфраструктуре киевских формирований, глава украинской разведки Кирилл Буданов пригрозил отомстить. Он пообещал, что россияне скоро пожалеют и ответ не заставит себя долго ждать. На возмездие намекал и мэр Киева Виталий Кличко. В интервью местному телеканалу он задал вопрос: «Почему жители Москвы могут спать спокойно?». Это высказывание было адресовано главнокомандующему ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Собянин поручил оперативно устранить последствия атаки беспилотников на Москву.