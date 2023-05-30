В ООН осудили атаки БПЛА на Москву

В ООН осудили удары по гражданским лицам и инфраструктуре. Об этом сообщил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик на брифинге.

Он подчеркнул, что нельзя допускать атак по мирному населению, вне зависимости от того, где они произошли.

«Конечно, мы осуждаем любые атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, где бы они не произошли», — цитирует Дюжаррика РИА Новости.

Утром во вторник в нескольких районах Москвы была зафиксирована атака БПЛА. Мэр города Сергей Собянин отметил, что никто серьезно не пострадал. Также ряд зданий получили незначительные повреждения. Ситуация после атаки находится на контроле властей Москвы, а также Генпрокуратуры.

В Кремле атаку БПЛА на Москву назвали ответом на удары по объекту на Украине

Ранее 5-tv.ru сообщал, что работники городских медицинских организаций трудились в усиленном режиме, чтобы при необходимости максимально оперативно оказать помощь жителям, поврежденных от налета БПЛА домов.