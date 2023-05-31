Молниеносный ответ: ВКС РФ «проредили» украинские запасы Storm Shadow
AT: ВС России нанесли мощный удар по хранилищу ракет Storm Shadow в Хмельницкой области
Фото: Новичков Николай/ТАСС
Российские бойцы успешно атаковали седьмую тактическую авиабригаду в Староконстантинове.
Российские ВКС мощным ударом по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области уничтожили истребители Вооруженных сил Украины (ВСУ) и поставленные киевскому режиму Великобританией ракеты Storm Shadow. Об этом сообщает Asia Times.
В материале говорится, что 29 мая Россия атаковала седьмую тактическую авиабригаду в Староконстантинове, уничтожив или повредив пять украинских Су-24 и хранилище Storm Shadow.
Уточняется, что пока неизвестно, было ли уничтоженное подразделение единственным оснащенным британо-французскими крылатыми ракетами. Однако в любом случае потеря истребителей и ракет — это мощный удар по Украине, наделавший много шума, пишет автор публикации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВКС России ударом высокоточного оружия по скоплению военных кораблей в порту Одессы уничтожили последний боевой корабль ВСУ «Юрий Олефиренко».
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