Льет как из ведра: юг России оказался в центре непогоды

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Ливни с грозами обрушились на Ставропольский край и Дагестан, затопив дороги.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Семенюк; 5-tv.ru

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Погода

Это кадры с юга России, на который обрушилась вся мощь непогоды. В Ставропольский край в последний день мая пришла не только гроза, но и ливни с градом. С неба лило так, будто кто-то не закрыл кран. Улицы моментально наполнились водой, а пешеходы и автомобилисты оказались в заложниках, не имея возможности передвигаться дальше.

Стихия разгулялась и в Дагестане. Самая сложная ситуация в горах. Больше всего не повезло водителям. Вода скрыла под собой все дороги. Ехать дальше было невозможно и даже опасно. Часть автомобилистов и вовсе оказалась заблокирована сошедшим селем. Поэтому им оставалось только выйти из машины снимать вот такие грязевые горные фонтаны. Непростой рабочий день сегодня выдался и у сотрудников ДПС. Один из постов затопило так, что инспекторам пришлось искать себе место повыше.

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