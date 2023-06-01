Чтобы наши шли вперед: сыну погибшего в зоне СВО бойца вручили золотую звезду

На боевых позициях военных, проявивших мужество и героизм во время СВО, отметили государственными наградами. На кадрах с передовой — скромная церемония.

Артиллеристам Южного военного округа вручили медали «За отвагу», «Суворова» и «Жукова». Представитель командования поздравил подчиненных и отметил их самоотверженность и героизм.

«Отбили атаку, работали активно. Три дня работали и хорошо выполнили свою работу, не дали пройти, поэтому был награжден», — рассказал один из военных с позывным «Буря».

Золотую звезду вручили и маленькому сыну Героя России. Его отец — командир взвода Александр Бичаев — псковский десантник и настоящая легенда.

В своем последнем бою он спас десятки жизней боевых товарищей, правда, не уберег свою. Корреспондент Ярослав Богат — о пути настоящего офицера.

Место гибели героя России с каждым днем все больше отдаляется от линии соприкосновения. Наши идут вперед, хотя враг пытался здесь атаковать.

Наступление полутысячи боевиков оказалось провальным благодаря волевому решению молодого командира разведвзвода. Боевики постоянно пытались прорвать оборону и сделай они это, у наших войск могли бы быть большие потери, но именно здесь старший лейтенант Александр Бичаев принял свой последний бой, несмотря на превосходящее число противника.

Его лидерские качества заметили еще на курсантской скамье. Защита близких и товарищей — на первом месте.

«Никогда не отказывал в помощи. Он всегда был первым в спорте. Старался выжать максимум», — отметил однокурсник Бичаева Андрей Ерько.

И этот максимум приносил невероятный результат — и на службе, и в жизни. Ему покорялись вершины — на этих кадрах скоростное восхождение на вершину Эльбруса.

Команда ВДВ под руководством Бичаева тогда одержала победу в международных армейских играх. Опыт службы в горных подразделениях и еще подростковое увлечение спортивным ориентированием пригодились в разведке.

Они выработали феноменальную выносливость — в зоне СВО у взводного на сон было всего пару-тройку часов в сутки: нужно двигать фронт.

«Засчет него мы продивнулись вперед, он нас завел, мы заняли рубежи», — отметил подчиненный Бичаева с позывным «Зод».

Постоянные вылазки на вражеские позции или корректировка огня: артиллерии, реактивщиков, танков. Бойцы шли за ним, потому что чувствовали уверенность командира.

Сила и хладнокровность отразились даже в позывном Александра — в радиофире его называли «Кит». Те, кто оказался под крылом «Кита», знали, что он всегда прикроет и поддержит, они заставляли боевиков отступать.

Бойцу с позывным «Победа» как и многим другим, Алекандр спас жизнь.

«Я уже даже не понял, как на мне жгут оказался, там меня перебинтовали уже всего. <…> Он всегда цеплялся за свой личный состав. Этот вот он мне лично говорил: „ты вернешься домой живым"», — подчеркнул он.

Золотую звезду за подвиг командира взвода Бичаева принял его маленький сын. Среди псковских десантников «Кит» уже при жизни стал легендой.

Последней задачей стало нанесение точечного удара по скоплению противника, их дезориентация. И дальнейшее продвижение врага было сковано.

Противник потерял часть живой силы и бронетехнки, начал артиллеристкий обстрел. Несколько мин разорвались рядом с комвзвода — тяжелейшее ранение.

Чтобы спасти личный состав, «Кит» до последнего продолжал огнем прикрывать выход группы из окружения. Тянул время до подхода подкрепления, пока его самого не вынесли на руках с поля боя — все для того, чтобы наши продолжали идти вперед.