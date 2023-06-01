«Одновременно ясно»: НАТО не будет обсуждать прием новых членов в Альянс при конфликте на Украине

Каждая страна сама может решать, членом какой организации о оборонительного союза ей быть, считают в Германии.

Североатлантический альянс не может обсуждать расширение своих рядов в разгар конфликта на Украине. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок во время встречи руководителей внешнеполитических ведомств государств НАТО в Осло.

«Одновременно ясно, что в разгар войны мы не можем говорить о вступлении новых членов», — заявила Бербок.

Она также добавила, что каждая страна сама может решать, членом какого альянса, оборонительного союза ей быть, так как именно в этом и заключается политика открытых дверей НАТО.

До этого стало известно, что руководство НАТО подготовило секретный план на случай возможного военного столкновения с Россией. В Кремле неоднократно указывали, что Альянс наращивает силы в Европе и нацелен на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что расширение НАТО не способствует усилению безопасности в регионе.

При этом Россия готова к диалогу, но не будет игнорировать потенциально опасные для нее действия.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Шольц пообещал странам Прибалтики защиту в случае нападения на них.