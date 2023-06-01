«Одновременно ясно»: НАТО не будет обсуждать прием новых членов в Альянс при конфликте на Украине

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Глава МИД Германии Бербок: НАТО не будет обсуждать прием новых членов во время конфликта на Украине

«Одновременно ясно»: НАТО не будет обсуждать прием новых членов в Альянс при конфликте на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Wiktor Dabkowski

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Каждая страна сама может решать, членом какой организации о оборонительного союза ей быть, считают в Германии.

Североатлантический альянс не может обсуждать расширение своих рядов в разгар конфликта на Украине. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок во время встречи руководителей внешнеполитических ведомств государств НАТО в Осло.

«Одновременно ясно, что в разгар войны мы не можем говорить о вступлении новых членов», — заявила Бербок.

Она также добавила, что каждая страна сама может решать, членом какого альянса, оборонительного союза ей быть, так как именно в этом и заключается политика открытых дверей НАТО.

До этого стало известно, что руководство НАТО подготовило секретный план на случай возможного военного столкновения с Россией. В Кремле неоднократно указывали, что Альянс наращивает силы в Европе и нацелен на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что расширение НАТО не способствует усилению безопасности в регионе.

При этом Россия готова к диалогу, но не будет игнорировать потенциально опасные для нее действия.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Шольц пообещал странам Прибалтики защиту в случае нападения на них.

Тема:
Спецоперация
1 июн
Лихачев: Россия высоко оценивает работу Гросси по защите Запорожской АЭС
1 июн
Пушилин назвал стратегически важным освобождение Марьинки
1 июн
«Аллигаторы» в небе: лучшее видео из зоны СВО за день
1 июн
Незаменимая «Гвоздика»: как российские бойцы уничтожают позиции ВСУ под Угледаром
31 мая
США выступили против ударов Украины по России: «Не поощряем»
31 мая
США предоставят Украине новый пакет военной помощи: что в него войдет
31 мая
Макрон: Запад пересмотрит поддержку Украины при провале контрнаступления
31 мая
Обрушились дроны-камикадзе: армия России выдавила ВСУ из опорного пункта
31 мая
Победа за нами: как бойцы ВС РФ используют смекалку в зоне СВО
31 мая
Песков: Европе придется ответить перед своим народом за накачку Украины оружием
+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
80.99
0.30 86.50
-0.01
Зеленый свет для пяти знаков: гороскоп на июнь 2023

Последние новости

12:03
В КГБ объяснили, зачем нужны меры контроля на границе РФ и Белоруссии
12:02
«Не видел такого за 73 года»: масштабные ливни обрушились на юг России
11:55
Режиссер Глеб Панфилов остается в тяжелом состоянии
11:51
«Подпитка прогнившему режиму»: посол Антонов о военной помощи США Украине
11:44
Суд в Москве оштрафовал WhatsApp* на три миллиона рублей за неудаление запрещенной информации
11:42
Недалеко от колумбария: как выглядит могила матери Талызиной

Сейчас читают

"Деньги зарабатываю сама": откровения Бледанс о жизни после развода
«Сняли с аппарата»: появились подробности о состоянии Глеба Панфилова
Кинокритик Сычев: после ремейка «Русалочки» зритель уйдет раздраженным
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023