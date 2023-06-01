Силы ПВО РФ сбили украинский самолет Су-25 в Запорожской области
Также было перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха». Какие еще есть достижения?
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили украинский самолет Су-25 в районе Новоандреевки Запорожской области. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Новоандреевка Запорожской области был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», — заявил Конашенков.
По его словам, за прошедшие сутки было перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха». Также были истреблены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в Площанке, Куземовке, Макеевке Луганской народной республики, Тоненькой и Георгиевки Донецкой народной республики.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки теракта боевиков ВСУ в Шебекино.
- 1 июн
- Песков: обстрелы в Шебекино не повлияют на ход СВО
- 1 июн
- Простите нас, взрослых! В Москве представили фильм «Защитники детства»
- 1 июн
- Российские силы подошли вплотную к Купянску в Харьковской области
- 1 июн
- Ополченец из Италии строит детские площадки и печет хлеб в ЛНР
- 1 июн
- Лукашенко о конфликте на Украине: «Началось задолго до 2014 года»
- 1 июн
- Чтобы наши шли вперед: сыну погибшего в зоне СВО бойца вручили золотую звезду
- 1 июн
- ВС РФ за сутки пресекли действия трех ДРГ на купянском направлении
- 1 июн
- «Надоело ждать»: военный эксперт раскрыл, куда пойдет в наступление спецназ «Ахмат»
- 1 июн
- Лихачев: Россия высоко оценивает работу Гросси по защите Запорожской АЭС
- 1 июн
- «Одновременно ясно»: НАТО не будет обсуждать прием новых членов в Альянс при конфликте на Украине
Читайте также
46%
0.30 86.50
-0.01
Нашли ошибку?