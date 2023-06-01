Силы ПВО РФ сбили украинский самолет Су-25 в Запорожской области

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 117 0

Также было перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха». Какие еще есть достижения?

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили украинский самолет Су-25 в районе Новоандреевки Запорожской области. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Новоандреевка Запорожской области был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», — заявил Конашенков.

По его словам, за прошедшие сутки было перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха». Также были истреблены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в Площанке, Куземовке, Макеевке Луганской народной республики, Тоненькой и Георгиевки Донецкой народной республики.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки теракта боевиков ВСУ в Шебекино.

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