Глава ВГА Ганчев: Российские силы подошли вплотную к Купянску в Харьковской области
Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк
Российские военные продолжают оттеснять украинских боевиков по всей линии боестолкновения.
Российские силы подошли вплотную к городу Купянску в Харьковской области, сообщил ТАСС в четверг глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.
Он отметил, что город разделен на две части рекой Оскол, что осложнит его освобождение.
«Левый берег Оскола под нашим контролем. Левобережная часть Купянска: вплотную наши войска там находятся», — сообщил представитель властей.
Он также добавил, что российские бойцы уже подошли вплотную к городу, позиционные бои ведутся в частном секторе, который примыкает к городу и даже уже на улицах самого Купянска.
- 1 июн
- Песков: обстрелы в Шебекино не повлияют на ход СВО
- 1 июн
- Простите нас, взрослых! В Москве представили фильм «Защитники детства»
- 1 июн
- Ополченец из Италии строит детские площадки и печет хлеб в ЛНР
- 1 июн
- Лукашенко о конфликте на Украине: «Началось задолго до 2014 года»
- 1 июн
- Чтобы наши шли вперед: сыну погибшего в зоне СВО бойца вручили золотую звезду
- 1 июн
- Силы ПВО РФ сбили украинский самолет Су-25 в Запорожской области
- 1 июн
- ВС РФ за сутки пресекли действия трех ДРГ на купянском направлении
- 1 июн
- «Надоело ждать»: военный эксперт раскрыл, куда пойдет в наступление спецназ «Ахмат»
- 1 июн
- Лихачев: Россия высоко оценивает работу Гросси по защите Запорожской АЭС
- 1 июн
- «Одновременно ясно»: НАТО не будет обсуждать прием новых членов в Альянс при конфликте на Украине
Читайте также
46%
0.30 86.50
-0.01
Нашли ошибку?