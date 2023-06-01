Российские силы подошли вплотную к Купянску в Харьковской области

Российские военные продолжают оттеснять украинских боевиков по всей линии боестолкновения.

Российские силы подошли вплотную к городу Купянску в Харьковской области, сообщил ТАСС в четверг глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

Он отметил, что город разделен на две части рекой Оскол, что осложнит его освобождение.

«Левый берег Оскола под нашим контролем. Левобережная часть Купянска: вплотную наши войска там находятся», — сообщил представитель властей.

Он также добавил, что российские бойцы уже подошли вплотную к городу, позиционные бои ведутся в частном секторе, который примыкает к городу и даже уже на улицах самого Купянска.