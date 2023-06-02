Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» Екатерины Савиной
Благодаря неравнодушным людям у девочки появился шанс побороть лимфобластный лейкоз.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции День Добрых дел! Накануне мы рассказывали историю 12-летней Кати.
У девочки острый лимфобластный лейкоз. Для лечения необходимо лекарство стоимостью более миллиона рублей. И благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму. За сутки вы перечислили 2 158 816 рублей. Большое вам спасибо!
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