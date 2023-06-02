Минобороны: ВС РФ нанесли групповой удар по средствам ПВО противника

Вооруженные силы РФ нанесли ночью групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам противовоздушной обороны (ПВО) противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтанат Игорь Конашенков в ходе брифинга.

По его словам, все цели были достигнуты, объекты поражены.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 431 самолет, 235 вертолетов, 4436 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9356 танков и других боевых бронированных машин, 1108 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4971 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10598 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал об освобождении Марьинки в ДНР примерно на 70%.