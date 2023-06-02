Кремль пока не видит вариантов для мирного диалога с Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил заявление премьера Венгрии Виктора Орбана.
Фото, видео: © РИА Новости / Максим Гучек; 5-tv.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о контрнаступлении Вооруженных сил Украины. Об этом он заявил на брифинге журналистам. В частности, его спросили о том, возможен ли диалог между Москвой и Киевом.
«Сейчас такого варианта не просматривается и нет предпосылок. Но мы констатируем, что вокруг все больше экспертных рассуждений о некоем мирном процессе. Но в них не звучит политическая воля, чтобы принимать во внимание цели нашей страны, а для нас это главный приоритет», — говорит Песков.
До этого Орбан напомним, что Запад просто «в восторге от возможного начала атаки Киева», но прекратить огонь все равно необходимо, чтобы новых жертв не было. Также он заключил, что Венгрия не собирается вовлекаться в украинский конфликт.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Венгрии думают о контрнаступлении ВСУ.
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