Прямой наводкой! Лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 48 0

Минобороны РФ показало боевую работу расчетов гаубиц «Мста-Б» в зоне СВО

Фото, видео: Андрей Рубцов / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Армия России продолжает планомерно оттеснять украинских националистов от Донбасса.

Минобороны РФ опубликовало новые кадры работы российских сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

На первых кадрах — боевая работа расчетов гаубиц «Мста-Б» с использованием высокоточных боеприпасов «Краснополь» с помощью лазерного наведения расчетом БПЛА «Орлан-30». В ходе выполнения задачи бойцы, работая в команде, уничтожили мост в тылу подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), по которому им доставлялись материальные средства и личный состав на передовую.

На следующих кадрах уже показана работа военнослужащих инженерно-саперных подразделений «Западной» группировки войск. Саперы первыми идут через минные и инженерные заграждения, делают проходы для нашей техники и подразделений, обеспечивая тем самым наступление российских войск. В ходе инженерной разведки они обнаруживают и уничтожают на месте как противотанковые, так и противопехотные мины.

Тема:
Спецоперация
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