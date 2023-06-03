Индонезия предложила ввести на Украину миротворцев ООН

Страна готова участвовать во всех процессах, которые предложила.

В Индонезии предложили создать демилитаризованную зону в регионе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, а также ввести туда миротворцев ООН. Об этом рассказал глава Минобороны страны Прабово Субианто в ходе пресс-конференции по безопасности в Сингапуре.

В его предложение, в частности, включает в себя полное прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН.

«Каждая сторона отходит на 15 километров от своих текущих позиций для создания новой демилитаризованной зоны», — говорится в сообщении.

Также Субианто добавил, что в этой зоне нужно разместить международные миротворческие силы. Плюс ко всему, Индонезия готова участвовать во всех этих процессах, включая отправку своих военных в рамках миротворческой миссии ООН.

Вчера, 2 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что пока предпосылок к мирному диалогу Украины и России не предвидится. Он считает, что вокруг все больше экспертных рассуждений о некоем мирном процессе, но в них не звучит политическая воля, чтобы принимать во внимание цели Россси, а для Кремля — это главный приоритет.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Приднестровье попросило Россию увеличить число миротворцев.