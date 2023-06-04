Российские «Солнцепеки» уничтожили пункт дислокации ВСУ

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 53 0

Число погибших и раненых националистов не раскрывается.

Российские «Солнцепеки» уничтожили пункт дислокации ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / © MOD Russia

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Тема:
Спецоперация

Российская армия уничтожила дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Гуляйполя. Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов. Число погибших и раненых боевиков не называется.

«Экипажами огнеметных систем „Солнцепек“ уничтожен пункт временной дислокации националистов в районе Гуляйполя», — сказал офицер.

При разрыве снаряды выбрасывают в воздух аэрозольную смесь, от которой невозможно укрыться. Все живое в радиусе поражения погибнет от баротравм, даже находясь в укрытии.

Кроме того, военный сообщил об уничтожении артиллерийской установки барражирующими боеприпасами «Ланцет» в Екатериновке, а также боевой бронированной машины и автомобиля в районе села Сухие Ялы.

«На южнодонецком направлении артиллерийскими подразделениями группировки „Восток“ уничтожен склад боеприпасов и живая сила в районе Шевченко. Поражены опорный пункт националистов в районе Времевки, пункты временной дислокации противника в районе Великой Новоселки и Полтавки», — отметили в пресс-центре.

Президент России 24 февраля 2022 года объявил начало спецоперации по защите Донбасса после очередного обострения на границах республик Донбасса. После восьми лет под огнем ВСУ жители Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью. В сентябре того же года по результатам референдумов в состав РФ вошли освобожденные от националистов ЛНР и ДНР, Херсонская и Запорожская области. Киев отказывается от переговоров и угрожает контрнаступлением.

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Тема:
Спецоперация
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Российские «Солнцепеки» уничтожили пункт дислокации ВСУ

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