Небо под контролем: лучшее видео из зоны СВО за день

В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей СУ-35С отработали патрулирование и прикрытие штурмовиков.
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны РФ опубликовало кадры боевых вылетов самолетов Су-35С ВКС России в ходе специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.
В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов при нанесении авиаударов по военным объектам и технике ВСУ.
Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен украинский самолет.
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