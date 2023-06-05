«Это не концерт Зыкиной»: Соседов объяснил конфуз Бузовой с «трусами наизнанку»

Певица опозорилась на концерте в Омске, блеснув не только своей красотой, но и своим нижним бельем. Прекратит ли артистка одеваться в такие откровенные костюмы после этой ситуации?

Ольга Бузова не случайно оголяет определенные участки своего тела на концертах — в этом весь смысл ее шоу. Как объяснил музыкальный критик Сергей Соседов, так артистка дает зрителю то, чего он хочет.

«Давно уже надевают такие откровенные наряды на шоу. Собственно, этим артист и может привлечь публику — смелым нарядом. А чем еще Ольга может привлечь? Песнями, что ли? Какими там песнями, прости Господи, какие там песни? Она привлекает именно шоу», — объяснил Соседов в беседе с 5-tv.ru.

Он назвал концерты Ольги Бузовой антуражной работой с кучей движения на сцене: танцы, балет и прочее, над чем певица тщательно работает задолго до выступления. При этом, отметил Соседов, надевать другие костюмы на свои шоу Бузовой бессмысленно — так она рискует обидеть или вовсе потерять своего зрителя.

«Если она будет надевать какие-то наряды другие, то это будет уже все не то. Это будет другое шоу, уже надо будет другую задумку какую-то находить в этом. Это шоу оно такое, понимаете? Это не концерт Людмилы Зыкиной. Вот если бы Зыкина так вдруг повернулась, вот это была бы сенсация на весь мир, понимаете? На весь мир. А это? Это все в порядке вещей», — прокомментировал Соседов.

Конфуз произошел с певицей на выступлении в Омске. Внимательные зрители заметили, что во время концерта Бузова продемонстрировала белье с торчащим из-под него средством женской гигиены.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова показала фото увеличившейся груди в кружевном белье.