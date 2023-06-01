Ольга Бузова показала фото увеличившейся груди в кружевном белье
Бузова призналась, что из-за набора веса у нее увеличилась грудь
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Звезда опубликовала снимок в откровенном наряде.
Телеведущая Ольга Бузова опубликовала в социальных сетях снимок в откровенном наряде, на котором ее грудь выглядит больше, чем обычно.
Звезда всегда была стройной и хвасталась отсутствием лишнего веса, но не все поклонники принимали ее такой, какая она есть. У знаменитости есть большое количество недоброжелателей, которые называют ее «доской» и критикуют за отсутствие большой груди и объемных ягодиц.
По всей видимости, ей это надоело, и она решила что-то с этим сделать. В новом образе особый акцент сделан на декольте — фотографию можно посмотреть в материале издания «Страсти».
Звезда «Дома-2» призналась, что ложиться под нож хирурга, в отличие от нынешней жены футболиста Дмитрия Тарасова (ее бывшего партнера — Прим. ред.), она не собирается. При этом в последнее время она много ела, поэтому прибавила в весе — от этого и увеличился объем ее бюста.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ответила Бузова на предложение руки и сердца.
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