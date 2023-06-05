Число погибших из-за суррогатного сидра увеличилось до 12 человек

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Игорь Рязов
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Всего из-за слабоалкогольного напитка из Самарской области пострадали 24 человека. За жизнь ровно половины из них сейчас борются врачи.

Число погибших из-за суррогатного сидра увеличилось до 12 человек

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Число погибших из-за употребления суррогатного сидра в Ульяновской области увеличилось до 12 человек. Об этом 5-tv.ru стало известно от источника.

В общей сложности пострадали 24 человека. Ровно половина из них сейчас остаются в больницах. Врачи сражаются за их жизни.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских ранее сообщил, что люди отравились напитком под названием «Мистер сидр». Его произвели в Самарской области, а затем в кегах привезли в соседний регион.

По версии следствия, суррогатный сидр поставлял 32-летний предприниматель Анар Гусейнов. Его задержали и сейчас допрашивают. Смертельно опасный напиток изымают из продажи. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семьям погибших из-за паленого сидра жителям Ульяновской области окажут всю необходимую поддержку.

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