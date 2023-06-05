«Единая Россия» и фонд «Наша Правда» передали спецтехнику войскам ВДВ в зоне СВО

«Единая Россия» и фонд «Наша Правда» передали 15 квадроциклов и противопожарное оборудование для военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ), находящихся в зоне спецоперации по защите Донбасса.

Передачу спецтехники десантникам утвердили руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин и глава фонда «Наша Правда» Александр Бровченко.

Все отправившиеся в зону СВО квадроциклы можно использовать для разведки, транспортировки раненых и доставки боеприпасов в условиях бездорожья. Для этого они укомплектованы прицепами, мощными двигателями и трансмиссией с полным приводом. Также военнослужащие ВДВ получили бензиновые мотопомпы, шланги и рукава для ликвидации возгораний.

Фонд «Наша Правда» и «Единая Россия» не в первый раз оказывают помощь военнослужащим в зоне спецоперации. С апреля самую разную технику от них получили 1-й армейский корпус ДНР, 58-я и 4-я армия ВВС и ПВО, а также воинские части ВДВ.

«Военнослужащим передали квадрокоптеры, противодронные комплексы и комплекты оборудования для управления беспилотниками, автомобили с необходимыми ремкомплектами, портативные и автомобильные радиостанции, экипировку, прицелы, приборы ночного видения и многое другое», — говорится в совместном пресс-релизе партии и фонда.

С первых дней спецоперации «Единая Россия» собрала на закупку спецсредств и техники для находящихся на передовой военных более семи миллиардов рублей. За время совместной работы партии и фонда «Наша Правда», бойцы получили порядка 500 квадрокоптеров, 27 автомобилей, 15 снегоболотоходов с грузовой платформой, сотни радиостанций и другого оборудования. В частности, комплексы противодействия дронам, прицелы и приборы ночного видения, ремонтно-диагностическое оборудование и экипировку.

Общая стоимость переданных спецсредств и техники составляет полмиллиарда рублей. Представители фонда «Наша Правда» закупают оборудование по заявкам от военнослужащих и командиров подразделений. В зону конфликта помощь доставляют сотрудники фонда, а также активисты «Единой России» и «Молодой гвардии Единой России».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда фильма «Стиляги» Антон Шагин приехал в зону СВО и передал российским бойцам снаряжение.