Экс-вице-президент США Майк Пенс зарегистрировался кандидатом на выборы

|
Рита Миронова
Рита Миронова 19 0

В общей сложности на кресло главы Белого дома претендуют уже десяток человек. Что может предложить стране новый кандидат?

Экс-вице-президент США Майк Пенс зарегистрировался кандидатом на выборы

Фото: www.globallookpress.com / Keiko Hiromi

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Выборы президента США 2024

На пост президента США претендует еще один кандидат — бывший вице-президент страны Майк Пенс. Документ с официальной информацией о его регистрации на выборах в 2024 году опубликовали на сайте американского избиркома.

Майк Пенс был вице-президентом США с 2017 по 2021 год, когда президентом был Дональд Трамп. До этой должности Пенс был губернатором штата Индиана.

О своем намерении выдвинуться на пост президента в 2024 году политик намерен 7 июня в ходе выступления в штате Айова. Об этом сообщает телеканал NBC.

Выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года. Помимо прочих, на пост президента США метят Дональд Трамп и Рон Десантис. Именно они, по предположениям экспертом, будут главными конкурентами для Майка Пенса в президентской гонке. Среди кандидатов есть и Джо Байден, но в его победу американцы слабо верят.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как итоги выборов президента США изменят отношения с Европой.

Тема:
Выборы президента США 2024
5 июн
«Серьезные уступки»: в США призвали склонить Украину к диалогу с Россией
26 мая
«Убогая повестка»: Рябков призвал заниматься управлением тотальным кризисом в отношениях с США
25 мая
Обойти Трампа и вернуть гегемонию: как победа Десантиса на выборах изменит США и весь мир
25 мая
Губернатор Флориды Рон Десантис официально выдвинулся на пост президента США
23 мая
Насилие и клевета: Дональд Трамп теряет миллионы долларов из-за темного прошлого
23 мая
Новая реальность: как итоги выборов президента США изменят отношения с Европой
22 мая
Джо Байдена ставят в неудобное положение перед выборами — кому это выгодно?
21 мая
Клинтон предрекла «конец Украины» в случае победы Трампа на выборах в 2024 году
21 мая
Клинтон предсказала будущее США в случае победы Трампа на выборах президента
17 мая
«Гендиректор Америки»: кого Илон Маск хочет видеть президентом США
+15° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
81.33
0.45 87.03
-0.07
Время очищения: китайский совет дня на понедельник, 5 июня

Последние новости

20:01
Аэропорт Мариуполя могут запустить уже в 2024–2025 годах
19:49
Экс-вице-президент США Майк Пенс зарегистрировался кандидатом на выборы
19:40
Уголовные дела об отравлении сидром будут переданы в главное управление СК РФ
19:27
«Дорого, но красиво»: подруга Филиппа Киркорова готовится к свадьбе с размахом
19:08
«Это вариант»: может ли Месси вернуться в «Барселону»
19:01
«Такие редко падают»: чем опасен приближающийся к Земле астероид 1994 XD

Сейчас читают

Четыре миллиона за платья: свадьба подруги Киркорова потрясает размахом
Умер сценарист мультфильма «Незнайка на Луне» Владимир Голованов
По приказу Пентагона: в разбившемся в Вирджинии самолете были члены семьи спонсоров Трампа

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео