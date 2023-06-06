Мощь гаубицы поражает: артиллеристы ВС РФ громят ВСУ в зоне СВО

Бойцы российской армии работают оперативно и слаженно.

За работой российских танкистов и артиллерии на южнодонецком направлении наблюдает корреспондент «Известий» Даниил Левин.

Мощь гаубицы Д-30 поражает. Снаряд весит больше 20 килограммов, поэтому в расчете — четыре человека. Быстро и слаженно заряжают орудие.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.