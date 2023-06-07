Владимир Путин присвоил звание Героя России участнику спецоперации
Юрий Желанов смог вывести своих бойцов из-под огня ВСУ, несмотря на ранения.
Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; 5-tv.ru
Звание Героя России присвоено участнику спецоперации Юрию Желанову, который смог вывести своих бойцов из-под огня ВСУ, несмотря на ранения. Находясь в госпитале, он рассказал, что ему позвонил президент.
«Я, конечно, удивился, что со мной хочет побеседовать верховный главнокомандующий, а так с Владимиром Владимировичем беседовали, да, он интересовался, как, что произошло. Пока мы с ним разговаривали, он меня похвалил, очень было приятно», — поделился командир роты Желанов.
Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В ходе очередного обострения на линиях соприкосновения ВСУ возобновили обстрелы жилых районов Донецкой и Луганской народных республик, отделившихся в 2014 году. На помощь населению Донбасса пришла Москва. Российский лидер Владимир Путин назвал целями операции денацификацию и демилитаризацию киевского режима, а также создание условий, гарантирующих безопасность России.
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