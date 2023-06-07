Владимир Путин присвоил звание Героя России участнику спецоперации

Звание Героя России присвоено участнику спецоперации Юрию Желанову, который смог вывести своих бойцов из-под огня ВСУ, несмотря на ранения. Находясь в госпитале, он рассказал, что ему позвонил президент.

«Я, конечно, удивился, что со мной хочет побеседовать верховный главнокомандующий, а так с Владимиром Владимировичем беседовали, да, он интересовался, как, что произошло. Пока мы с ним разговаривали, он меня похвалил, очень было приятно», — поделился командир роты Желанов.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В ходе очередного обострения на линиях соприкосновения ВСУ возобновили обстрелы жилых районов Донецкой и Луганской народных республик, отделившихся в 2014 году. На помощь населению Донбасса пришла Москва. Российский лидер Владимир Путин назвал целями операции денацификацию и демилитаризацию киевского режима, а также создание условий, гарантирующих безопасность России.