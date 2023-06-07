Мощные дожди затопили посадочные полосы в Португалии, остановив авиасообщение

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Мощный шторм обрушился на Португалию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniela Maria; 5-tv.ru

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Погода

Ураган еще только набирает силу и будет двигаться дальше.

Мощный шторм обрушился на Португалию — проливные дожди привели к наводнениям, реки переполнены и выходят из берегов. Больше всего пострадал остров Мадейра — из-за погодных условий там полностью остановили авиасообщение.

Самолетам пришлось разворачиваться, так как посадочная полоса ушла под воду. Синоптики предупреждают, что ураган еще только набирает силу и будет двигаться дальше — на Испанию.

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