В Новой Каховке сбросили самодельное устройство на спасателей, эвакуировавших население
Жителей вывозят из города при помощи спецтехники.
Фото: © РИА Новости / Олег Смеречинский
Самодельное взрывное устройство сбросили на спасателей, которые занимались эвакуацией населения Новой Каховки после затопления из-за прорыва Каховской ГЭС. Об этом сообщил мэр города Владимир Леонтьев.
«Вчера особо цинично и кощунственно те люди, которые вывозили граждан, подверглись удару с беспилотника. Было сброшено самодельное взрывное устройство», — рассказал он в эфире федерального канала.
По его словам, в результате пострадавших нет.
Удар по гидроэлектростанции был нанесен в ночь на 6 июня. В результате катастрофы оказались затоплены несколько населенных пунктов, жителей которых власти решили эвакуировать на автобусах и спецтехнике. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели власти Херсонской области и Новокаховского городского округа.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению американского журналиста, киевский режим может быть причастен к разрушению плотины на Каховской ГЭС.
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