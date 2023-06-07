В Новой Каховке сбросили самодельное устройство на спасателей, эвакуировавших население

Самодельное взрывное устройство сбросили на спасателей, которые занимались эвакуацией населения Новой Каховки после затопления из-за прорыва Каховской ГЭС. Об этом сообщил мэр города Владимир Леонтьев.

«Вчера особо цинично и кощунственно те люди, которые вывозили граждан, подверглись удару с беспилотника. Было сброшено самодельное взрывное устройство», — рассказал он в эфире федерального канала.

По его словам, в результате пострадавших нет.

Удар по гидроэлектростанции был нанесен в ночь на 6 июня. В результате катастрофы оказались затоплены несколько населенных пунктов, жителей которых власти решили эвакуировать на автобусах и спецтехнике. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели власти Херсонской области и Новокаховского городского округа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению американского журналиста, киевский режим может быть причастен к разрушению плотины на Каховской ГЭС.