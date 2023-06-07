«Меньше тайны»: американский журналист о причастности Киева к атаке на Каховскую ГЭС

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 39 0

Американский журналист Карлсон допустил причастность Киева к прорыву Каховской ГЭС

«Меньше тайны»: американский журналист о причастности Киева к атаке на Каховскую ГЭС

Фото: Следственный комитет РФ/ ТАСС

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Тема:
Подрыв Каховской ГЭС Спецоперация

Стоит отметить, что прежде Россия призывала ООН обратить внимание на планы киевского режима в отношении станции. Однако просьба была проигнорирована.

Киевский режим может быть причастен к разрушению плотины на Каховской ГЭС. Здесь речь идет не о военной тактике, а об акте терроризма, заявил экс-ведущий Fox News Такер Карлсон в своем новом шоу.

При этом он отметил, что прорыв дамбы несет риски как для украинской стороны, так и для российской.

«Как только всплывают факты, остается гораздо меньше тайны относительно того, что могло произойти с дамбой. Любой честный человек придет к заключению о том, что, скорее всего, ее взорвали украинцы», — сказал он.

Удар по гидроэлектростанции был нанесен в ночь на 6 июня. В результате катастрофы оказались затоплены несколько населенных пунктов, жителей которых власти решили эвакуировать на автобусах и спецтехнике. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели власти Херсонской области и Новокаховского городского округа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что около семи человек могли пропасть без вести после прорыва Каховской ГЭС.

Тема:
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