В подтопленной Херсонской области начинают проведение противоэпидемических мер
Власти также ставят перед собой задачу обеспечить население питьевой водой в кратчайшие сроки.
Фото: © РИА Новости / Таисия Воронцова
В Херсонской области сообщили о начале проведения комплекса противоэпидемических мер с целью избежания вспышек инфекции. Об этом в своем Telegram-канале рассказал председатель правительства региона Андрей Алексеенко по итогам Оперштаба с участием ликвидирующих последствия подтопления службами.
«В Новой Каховке зеркало воды уменьшилось на 100 метров, уровень упал на 32 сантиметра. В Алешках пик подъема воды ожидаем в ближайшие часы. Затем начнется быстрый спад», — написал он.
По словам Алексеенко, утром начнется вывоз местных жителей из населенных пунктов. Эвакуированные будут доставлены автобусами в пункты временного размещения на территории Складовска и Геническа.
Председатель правительства добавил, что уже к концу сегодняшнего дня будет определена граница зоны подтопления и подсчитано число пострадавших домов. После оценки ущерба начнется выполнение задачи по оперативному восстановлению, подчеркнул Алексеенко.
«Начинаем комплекс других противоэпидемических мер, чтобы избежать вспышек инфекций. Начиная со сбора и утилизации павших животных, уборки и дезинфекции территорий», — добавил он.
Государственный деятель отметил, что первостепенной задачей является снабжение населения питьевой водой. Сейчас она поставляется на пострадавшие территории в бутылках, однако после схода стихии запланировано восстановление систем водоснабжения.
Кроме того, все нуждающиеся в медпомощи, маломобильные граждане и инвалиды будут доставлены в социальные и медицинские учреждения.
Удар по гидроэлектростанции был нанесен в ночь на 6 июня. Власти в связи с подтоплениями ввели режим ЧС в Новокаховском городском оурге и Херсонской области.
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