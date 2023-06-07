Минобороны: армия РФ отразила все наступления ВСУ за сутки

Цели наступления противник не добился.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita; Минобороны РФ; 5-tv.ru
За прошедшие сутки российские военные отразили восемь попыток наступления Вооруженных сил Украины на нескольких направлениях. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«Было отражено восемь попыток наступления ВСУ в направлении населенных пунктов Ягодное, Дубово-Василевка, Андреевка, Орехово-Василевка и Клещеевка», — говорит Конашенков.
В ходе боев за сутки было уничтожено до 415-ти украинских боевиков, два танка, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б».
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как украинская ДРГ подорвала аммиакопровод «Тольятти — Одесса».
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