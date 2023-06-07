Минобороны: армия РФ отразила все наступления ВСУ за сутки

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 78 0

Цели наступления противник не добился.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

За прошедшие сутки российские военные отразили восемь попыток наступления Вооруженных сил Украины на нескольких направлениях. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Было отражено восемь попыток наступления ВСУ в направлении населенных пунктов Ягодное, Дубово-Василевка, Андреевка, Орехово-Василевка и Клещеевка», — говорит Конашенков.

В ходе боев за сутки было уничтожено до 415-ти украинских боевиков, два танка, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б».

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как украинская ДРГ подорвала аммиакопровод «Тольятти — Одесса».

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