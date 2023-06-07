«При определенных условиях»: сенат Швейцарии одобрил реэкспорт оружия на Украину

В стране опасаются, что строгий режим в отношении военной техники будет иметь последствия и для швейцарских компаний.

Страны, которые приобрели военную технику у Швейцарии, получат возможность перенаправить ее на нужды ВСУ. Верхняя палата парламента страны одобрила поправку к закону, которая разрешит реэкспорт оружия на Украину.

«Совет кантонов хочет разрешить другим странам передавать военную технику, купленную в Швейцарии, при определенных условиях», — уточняется в заявлении ведомства, которое было опубликовано на официальном сайте.

В швейцарском парламенте отметили, что инициатором поправки была Комиссия по политике безопасности. По итогам голосования 22 парламентария выступили за поправки, а против высказались 17. От голосования воздержались четыре человека.

В Совете кантонов считают, что строгое отношение Швейцарии к реэкспорту не принимают за границей. Это может привести к последствиям для компаний в стране. Именно поэтому нужно разрешить странам-приверженцам швейцарских ценностей «более легкую передачу».

Москва неоднократно подчеркивала, что военная помощь Украине не изменит ход конфликта, а лишь затянет его. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие военную помощь для ВСУ, станут для российской армии законной целью.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские ПВО сбили украинские истребители Су-27 и МиГ-29 в зоне СВО.