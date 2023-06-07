«При определенных условиях»: сенат Швейцарии одобрил реэкспорт оружия на Украину

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 50 0

Сенат Швейцарии одобрил реэкспорт военной техники на Украину

«При определенных условиях»: сенат Швейцарии одобрил реэкспорт оружия на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Pius Koller

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

В стране опасаются, что строгий режим в отношении военной техники будет иметь последствия и для швейцарских компаний.

Страны, которые приобрели военную технику у Швейцарии, получат возможность перенаправить ее на нужды ВСУ. Верхняя палата парламента страны одобрила поправку к закону, которая разрешит реэкспорт оружия на Украину.

«Совет кантонов хочет разрешить другим странам передавать военную технику, купленную в Швейцарии, при определенных условиях», — уточняется в заявлении ведомства, которое было опубликовано на официальном сайте.

В швейцарском парламенте отметили, что инициатором поправки была Комиссия по политике безопасности. По итогам голосования 22 парламентария выступили за поправки, а против высказались 17. От голосования воздержались четыре человека.

В Совете кантонов считают, что строгое отношение Швейцарии к реэкспорту не принимают за границей. Это может привести к последствиям для компаний в стране. Именно поэтому нужно разрешить странам-приверженцам швейцарских ценностей «более легкую передачу».

Москва неоднократно подчеркивала, что военная помощь Украине не изменит ход конфликта, а лишь затянет его. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие военную помощь для ВСУ, станут для российской армии законной целью.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские ПВО сбили украинские истребители Су-27 и МиГ-29 в зоне СВО.

Тема:
Спецоперация
7 июн
Сальдо: данных о жертвах в зоне подтопления в Херсонской области нет
7 июн
«Сменить режим»: Патрушев призвал придать Украине статус нейтрального государства
7 июн
Вода и электростанции: как МЧС поможет Херсонской области
7 июн
МИД: Россию не нужно побуждать к переговорам по Украине, она их никогда не блокировала
7 июн
Патрушев назвал спланированной террористической атакой подрыв Каховской ГЭС
7 июн
РФ предпримет все усилия для выяснения обстоятельств по подрыву аммиакопровода «Тольятти — Одесса»
7 июн
Гладков: ВСУ обстреляли Шебекинский округ из РСЗО «Град»
7 июн
При обстреле ВСУ Молочанска погиб один человек
7 июн
Российские ПВО сбили украинские истребители Су-27 и МиГ-29 в зоне СВО
7 июн
«Увидели белую тряпку»: три боевика ВСУ «переплыли» на сторону ВС РФ в Запорожье
+20° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
81.25
-0.08 86.95
-0.08
Время применить самое сильное оружие: китайский совет дня на среду, 7 июн...

Последние новости

16:22
Сальдо: данных о жертвах в зоне подтопления в Херсонской области нет
16:20
«Попу не поджарили?» — участники 5sta Family о своих экстремальных поступках
16:10
Три незабываемых дня: как прошло воссоединение Джигурды с Анисиной
16:08
Без страховки: Джаред Лето залез на стену отеля в Берлине
16:08
«Братские отношения»: Мишустин отметил связь России и Армении
16:05
«Сменить режим»: Патрушев призвал придать Украине статус нейтрального государства

Сейчас читают

"Это расплата": Кравец озвучила причину скоропостижной смерти мужа Дианы Гурцкая
К госпитализированному Панфилову не пускают даже сына: где сейчас режиссер?
Все изменилось: новые подробности состояния госпитализированного Глеба Панфилова
«До свидания на всю жизнь»: Валерий Сюткин об отравлении

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео